Vico Equense – Prosegue il percorso di “Uno Sport in Comune”, la rassegna dedicata allo sport e all’inclusione che anche quest’anno sta coinvolgendo scuole, associazioni e famiglie del territorio in un grande progetto di partecipazione collettiva.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 30 maggio ad Arola, presso il Campo Oratorio San Raffaele, dove dalle ore 16.30 prenderà vita il Villaggio dello Sport con attività, dimostrazioni e discipline aperte a bambini, ragazzi e famiglie.







Nel corso del pomeriggio si alterneranno atletica, calcio, tennis e spettacoli di danza, mentre in contemporanea saranno attivi spazi dedicati a beach volley, tiro con l’arco, giochi antichi, laboratori creativi e attività inclusive pensate per coinvolgere tutta la comunità.

L’iniziativa continua a rappresentare un’importante occasione di valorizzazione delle associazioni sportive e culturali del territorio, protagoniste di un lavoro quotidiano che unisce educazione, inclusione e crescita sociale attraverso lo sport.

“Uno Sport in Comune è già diventato un esempio concreto di collaborazione e partecipazione – dichiara il sindaco Giuseppe Aiello –. Dietro questa manifestazione c’è il lavoro straordinario delle associazioni, dei volontari, degli operatori e di tutte quelle realtà che credono nello sport come strumento educativo e sociale. Eventi come questo rafforzano il senso di comunità e permettono ai più giovani di vivere esperienze sane, inclusive e formative”.

Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento all’assessore Rossella Staiano “per l’impegno e la sensibilità con cui sta seguendo un progetto che riesce a mettere insieme territorio, inclusione e partecipazione”.