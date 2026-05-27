Torre del Greco – “Il neurologo ambulatoriale territoriale tra diagnosi, terapie e continuità di cura”: è il titolo del congresso regionale Ainat (associazione italiana neurologi ambulatoriali territoriali) in programma giovedì 28 maggio all’Hotel Poseidon di Torre del Greco (presidente del congresso è Pasquale Alfieri, il responsabile scientifico Mario Di Giovanni mentre formano il comitato scientifico Rosanna Arlomede, Gennaro Cascone, Simone Cepparulo, Renato Docimo, Marianno Oliva, Carlo Schettino e Nunzio Testa). “La neurologia contemporanea – spiegano i promotori – è dominata da patologie croniche e ad alta complessità, che richiedono continuità assistenziale e integrazione tra setting territoriali e ospedalieri. In questo scenario, il neurologo ambulatoriale territoriale rappresenta uno snodo strategico: intercetta precocemente i quadri clinici, orienta il percorso diagnostico, avvia e ottimizza terapie a lungo termine e coordina il follow-up, riducendo frammentazione e ritardi di cura”.

Il congresso Ainat Campania 2026 propone dunque un aggiornamento pratico e orientato al decision-making su aree ad elevato impatto assistenziale: patologie autoimmuni e del sistema nervoso periferico, malattie degenerative (con focus su diagnosi precoce del Parkinson e gestione integrata dei sintomi di demenze), ambito vascolare e cefalee (prevenzione secondarie e red/green flags) epilessia e sonno nell’anziano e nel paziente complesso. Il percorso formativo include inoltre aggiornamenti di elevata specializzazione, dalla neuromodulazione al neuroimaging, che assicurano al neurologo territoriale una prospettiva pienamente aggiornata, oltre i confini del setting assistenziale.







Quattro le sessioni in programma: si parte la mattina alle 9, dopo i saluti del presidente, con i panel su autoimmune e periferico, degenerativo e cefalee e vascolare. La chiusura pomeridiana sarà dedicata a epilessia e sonno.