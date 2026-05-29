Proseguono senza sosta le operazioni della Questura di Napoli per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. La scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.







Durante un normale servizio di pattugliamento in via Sanità, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena hanno sorpreso il giovane mentre cedeva una dose a un cliente in cambio di una banconota. Mentre l’acquirente è riuscito a dileguarsi, il pusher ha tentato la fuga a piedi per sfuggire ai poliziotti.

Prontamente inseguito e bloccato, il 21enne è stato perquisito e trovato in possesso di 4 involucri di hashish (circa 7 grammi), 12 dosi di cocaina (circa 2 grammi) e 35 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.