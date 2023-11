Nella città di Torre del Greco, da ieri, è tornato – dopo molti anni – il doppio senso in una delle più frequentate strade cittadine.

“È attivo – ha dichiarato ieri il sindaco Luigi Mennella sulla sua pagina social di Facebook – il nuovo dispositivo di traffico tra via Nazionale, via De Gasperi, viale Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Purgatorio.

Al di là della partenza anticipata rispetto al previsto, raccogliamo – precisa subito il primo cittadino – feedback tutto sommato positivi.







Sappiamo che siamo ai primi giorni e che tanto ci sarà da lavorare per far sì che gli automobilisti si abituino alla nuova viabilità.

A tutti chiediamo – prosegue Mennella – dunque la dovuta pazienza.

Ci sentiamo inoltre di dire grazie a chi stamattina (ieri, 16 nov. 2023 ndr.), pur in una fase di evidente e comprensibile smarrimento, ha fatto prevalere il buon senso.

Grazie infine, e non certo per ultimi, agli agenti di polizia municipale che ancora adesso sono in campo per fornire le indicazioni del caso alla cittadinanza: il loro apporto e quello del comando al quale appartengono, è stato e sarà – conclude – determinante”.

A fargli da eco, il consigliere comunale Domenico Maida, anche lui molto soddisfatto per il ritorno a questo tipo di viabilità a Torre del Greco.

“Una battaglia lunga dieci anni – ha dichiarato Maida su Facebook -, l’avevamo promesso, l’abbiamo fatto”.