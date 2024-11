Ormai ovunque le città stanno accendendo le luminarie per le festività natalizie e di fine anno

Ed anche Torre del Greco si appresta a vestirsi a festa.

Nello specifico, nella città del corallo sta per arrivare il Villaggio di Natale, un’area dove ci saranno le classiche casette che venderanno artigianato e prodotti tipici. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’







Per poter allestire il Villaggio di Natale nella zona del parcheggio Palatucci, il punto di raccolta degli ingombranti ubicato nell’area di sosta di via Alcide De Gasperi è stato temporaneamente spostato presso il parcheggio di via onorevole Crescenzo Mazza, a ridosso di via Litoranea, fino al prossimo 10 gennaio.

A darne notizia è stato il primo cittadino, Luigi Mennella, sulla sua pagina social Facebook.