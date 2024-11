Diecimila e forse anche più: questo è il numero delle persone che nei giorni scorsi hanno visitato le luminarie di Natale al Parco Borbonico del Fusaro.

“È un record per il mese di novembre – dichiara il sindaco Gerardo Josi Della Ragione -. Un numero enorme, che favorisce l’economia del nostro territorio.

Bacoli è diventata meta di visite per tutti, non più solo in estate, per il mare – precisa soddisfatto il primo cittadino – ma anche per le attività natalizie, in inverno.







In tantissimi stanno venendo nella nostra città per ammirare le Luci d’Artista che hanno trasformato il Parco Vanvitelliano in un enorme oceano di luci e colori.

I giardini – prosegue il sindaco – sono accessibili tutti i giorni, tutte le sere.

Il Natale a Bacoli è appena iniziato- conclude – e le sorprese saranno tantissime”.