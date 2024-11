Arriva a conclusione l’esperienza di “Capacity Maker, il facilitatore per l’innovazione territoriale”, il progetto nato per formare figure professionali in grado di costruire reti funzionali, potenziare valori culturali ed endogeni e intercettare risorse nel campo del design, dell’architettura, della moda e dell’artigianato, attraverso un approccio proiettato alla sostenibilità e all’innovazione.

Per presentare le idee messe in campo in questi mesi dalle nuove figure, che possano operare all’interno delle amministrazioni, tra gli operatori culturali o nelle imprese creative del territorio, i promotori del programma (l’incubatore di imprese Stecca di Torre del Greco e la società di progettazione Medaarch di Cava de’ Tirreni, in partenariato con CNA Salerno e Confcommercio Campania) hanno deciso di promuovere un evento finale che fungerà da un lato a fare il punto della situazione e dall’altro a gettare le basi per dare continuità a quanto fatto finora, evento in programma domani, giovedì 28 novembre, alle ore 16 nei locali della Stecca (negli ex molini meridionali Marzoli di via Calastro).

E le risposte sono state importanti: alla manifestazione parteciperanno infatti, tra gli altri, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e l’assessore regionale alla ricerca e all’innovazione Valeria Fascione.

“Sarà l’occasione – spiegano Giuliana Esposito e Amleto Picerno Ceraso, rispettivamente Ceo di Stecca e Medaarch – per condividere i risultati raggiunti ed una straordinaria occasione di networking per rafforzare la fattibilità e concretezza dei progetti elaborati dai nostri Capacity Maker.

Nel corso dei mesi, abbiamo infatti realizzato diverse attività: seminari e tavoli di lavoro, percorsi formativi su tecnologie e metodologie innovative e workshop per l’ideazione di progetti e prodotti nuovi, sempre in linea con le necessità delle nostre filiere territoriali”.