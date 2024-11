Anche Torre del Greco si prepara per le festività natalizie 2025.

I già emanati bandi relativi alle iniziative in programma tra parco Salvo D’Acquisto e parcheggio Palatucci, dove si concentreranno una parte importante delle manifestazioni che il Comune ha in animo di promuovere durante le festività, rendono chiara la volontà della amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella di fare il bis.

Già perchè la città è quasi pronta ad ospitare la seconda edizione di “Felice Natale”.







Si prevede l’inaugurazione del villaggio natalizio con animazione nella villa comunale restituita al pubblico dopo gli importanti interventi di riqualificazione.

Nell’area verde ci saranno almeno dieci casette addobbate e illuminate adibite all’esposizione e vendita; una casetta per iniziative di charity e raccolta fondi ceduta ad associazioni benefiche; almeno altre dieci casette adibite alla somministrazione di alimenti e bevande.

Le casette offiranno prodotti artigianali tipici; decorazioni natalizie; arte presepiale; giocattoli ed articoli per bambini artigianali e non; libri ed oggetti culturali; piante e fiori natalizi; prodotti per la casa ed il benessere; prodotti tipici natalizi; Vin Brulé o vino tipico locale e castagne; pop corn, noccioline caramellate, zucchero filato; cioccolata calda, waffel, milk shake; articoli da bar (solo bevande, escludendo tassativamente i superalcolici); cornetti e crepes; cioccolato (artigianale e non) e suoi derivati, oltre che dolciumi vari; prodotti alimentari ed artigianali; prodotti tipici e gastronomici; panini, hot dog, sandwich; rosticceria; percorsi di enogastronomia e\o birrificio artigianale; pizza in teglia e saltimbocca; fotografo con relativo stand di stampa rapida.

L’orario minimo di svolgimento della manifestazione sarà fra le 17 e le 22, salvo nei weekend, dove l’apertura sarà estesa anche al mattino dalle 10 alle 13 e quello di chiusura serale sarà fissato non prima delle ore 24.

Il villaggio di Natale si svolgerà tra il 6 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025.