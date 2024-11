Anche la Banca di Credito Popolare aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione e comunicazione sul tema della violenza contro le donne.

Oggi 25 novembre è la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

La violenza contro le donne è anche economica: limitare o negare l’accesso ai propri risparmi o alle finanze familiari, ostacolare lo sviluppo o l’autonomia lavorativa, queste sono solo alcune forme di violenza economica di cui sono vittime tante Donne.







Convinti che la diffusione di una maggiore cultura finanziaria possa contribuire a rendere le Donne autonome e libere di scegliere, la BCP collabora da anni con chi è impegnato per dare strumenti e supporto alle Donne, rendendole forti e indipendenti.

“Parole di inclusione – Contro la violenza economica, tu non sei sola” è la nuova iniziativa promossa da ABI – Italian Banking Association e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presiden­za del Consiglio dei Ministri per favorire indipendenza finanziaria ed economica e per supportare tutti nel riconoscimento e nella prevenzione di questa particolare forma di violenza contro le donne.

Sono 8 brevi approfondimenti da ascoltare in un podcast, ma anche da leggere grazie a una brochure dedicata.

In ottica di piena inclusione e di accessibilità trasversale, i podcast sono realizzati con il coinvolgimento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, per dare a tutti la possibilità di identificare e prevenire il fenomeno della discriminazione e subordinazione economica femminile.

L’impegno della BCP è continuo, consapevoli che non è mai abbastanza. Il 25 novembre è tutti i giorni.

1522, il numero antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24.