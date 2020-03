Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, in riunione permanente a Palazzo Baronale con i dirigenti e le forze politiche di maggioranza, ha disposto – in via cautelativa e precauzionale – la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e gradi fino al giorno 07 marzo.

La decisione, giunge al termine di una riunione fiume, nella sede di Largo Plebiscito, dopo le comunicazione di un secondo caso di contagio da COVID-19 che ha interessato un insegnante di Torre del Greco, in servzio presso l’Istituto D’Assisi di viale Gen.le Carlo Alberto Dalla Chiesa.

“Stiamo dalle prime ore di questa mattina – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – costantemente al lavoro, in concerto con autorità sanitarie locali per affrontare nel modo più giusto ed opportuno, secondo i dovuti protocolli, questi casi di contagio virale. Invito i cittadini alla massima collaborazione e ad evitare esagerati ed ingiustificati allarmismi”.