Il Pd di Torre del Greco, ancora una volta, punta il dito sul servizio rifiuti in città, e lo fa anal­izzando anche quanto sta emergendo in questi giorni dalle ricostru­zioni giornalistiche in merito al nuovo scandalo sul servizio di raccolta dei ri­fiuti, attraverso l’­inchiesta condotta dai carabinieri e dal­la Procura di Torre Annunziata, che ha portato alla notifica di quattordici avvi­si di conclusione in­dagini nei confronti tra gli altri di si­ndaco, segretario ge­nerale, attuali diri­genti ed ex dirigenti e vertici della Bu­ttol, la ditta che fino a pochi mesi fa ha gestito il serviz­io di raccolta dei rifiuti differenziati prodotti dai reside­nti della quarta cit­tà della Campania.

“Siamo garantisti – affermano gli esponen­ti del direttivo cit­tadino del Partito Democratico – e ci auguriamo che tu­tti i soggetti coinv­olti nella nuova inc­hiesta legata a rifi­uti e Comune sapranno fare valere le loro ragioni, dimostran­do la lori estraneità ai fatti contestati. Al contempo però – è l’­affondo dei piddini– ciò che si legge sui giornali, fa emergere una situazione poco lineare, al vaglio degli organi in­quirenti, sul cui lavoro riponiamo la massima fiducia”.

“Non spetta qui­ndi a noi – proseguo­no gli esponenti del Pd – fare valutazio­ni di carattere giud­iziario. Una cosa è però certa: la vicenda si innesta in un contesto a dir poco fallimentare. La città è alla prese con una crisi, per certi aspetti peren­ne, dovuta ai disser­vizi in merito alla raccolta dei rifiuti depositati e allo spazzamento delle strade.

Per giunta, come se non bastasse, in questi giorni nelle case dei torresi stanno arr­ivano gli avvisi di pagamento Tari 2022, che segnano un nuov­o, considerevole inc­remento della spesa a carico delle famig­lie che pa­gano sulla loro pelle – e soprattutto col loro portafoglio – le manchevolezze de­ll’amministrazione comunale e la incapacità a governare un settore delicato e nevralgico come l’ambiente.

Assicurare pulizia, igiene e decoro – concludono gli esponenti PD – è tra i doveri principali di chi rappresenta la cosa pubblica e la nostra città è da anni maglia nera sotto questo profilo: metteremo in campo energie e sinergie utili e necessarie per riscattare Torre del Greco e restituirle la dignità che merita ”.