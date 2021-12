Al via il Piano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Napoli con il questionario per la partecipazione dei cittadini.

“LA MOBILITÀ DI DOMANI, per te come sarà?”: è questo il titolo del primo questionario aperto ai cittadini, al quale è possibile partecipare fino al 15 gennaio, collegandosi al sito della Città Metropolitana di Napoli oppure a questo link: https://bit.ly/3DrBUot.

Obiettivo: dare il proprio contributo alla progettazione della mobilità dell’area metropolitana.

Con questa iniziativa la Città Metropolitana di Napoli dà formalmente avvio alla predisposizione del proprio PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, strumento fondamentale per progettare le tante sfide della mobilità di domani.

Il PUMS è un piano strategico che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità delle persone per migliorare la qualità della vita nelle città. Prevede con un approccio integrato su tutte le forme di trasporto utili alla mobilità urbana, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta e promuove un’innovazione fondamentale: mettere al centro le persone piuttosto che la gestione del traffico automobilistico.

Con il questionario l’obiettivo è raggiungere il maggior numero di cittadini per intercettare i loro bisogni di mobilità. Si tratta di un questionario interattivo, rapido e intuitivo, accessibile sia da smartphone che da pc. Le risposte che verranno fornite consentiranno di redigere in modo partecipato il PUMS della Città Metropolitana di Napoli.

Oltre a questa iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, nelle prossime settimane il percorso di partecipazione prevede una serie di tavoli tematici con enti, istituzioni e attori sociali, economici e culturali dell’area metropolitana. L’ascolto dell’opinione, dell’esperienza e dei bisogni di chi svolge un ruolo attivo in città sarà infatti cruciale per supportare un efficiente lavoro di costruzione del Piano.