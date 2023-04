Al via stasera, dalle ore 18.30, ‘M’illumino d’azzurro’ l’iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare i cittadini a godere dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo.

Resta l’appello alla cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici. Si comincia con l’illuminazione d’azzurro della Fontana del Nettuno in piazza Municipio e con la facciata di Castel dell’Ovo, si proseguirà poi nelle prossime settimane con altri monumenti anche in collaborazione con altre Istituzioni e alcune strutture alberghiere che intendono aderire all’iniziativa.