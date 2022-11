Anche quest’anno è in corso su tutto il territorio nazionale l’evento “#ioleggoperché”, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori e del pubblico, finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio di tutte le biblioteche scolastiche italiane.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Torre del Greco , come in passato, quest’anno aderisce all’iniziativa con entusiasmo : tra le scuole coinvolte, il Liceo “A. Nobel”, con una folta rappresentanza studentesca coordinata dalla prof.ssa Pina Di Donna, grazie all’ appoggio della dirigente scolastica, Dott.ssa Annunziata Langella, e di tutto il corpo docente.

Tre le librerie protagoniste dell’iniziativa : “Alfabeta”, “Tuttoscuola”, a Torre del Greco, e “Libertà”, a Torre Annunziata.

La manifestazione è inziata il 5 novembre e avrà termine il 13 dello stesso mese.

Marika Galloro