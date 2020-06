I tifosi della Turris si rimboccano le maniche e ripuliscono lo storico sito delle Cento Fontane.

E’ accaduto nella giornata di ieri, diversi tifosi corallini hanno ripulito questo pezzo importantissimo di storia della nostra città.

Un bel gesto quello degli Ultrà che manifesta l’amore per la Turris ma anche l’amore verso la propria città. Sono decine le buste ricolme di rifiuti raccolte a dimostrazione dello stato di abbandono in cui versava il complesso. Le Cento Fontane è stato ripulito in passato anche da volontari, liberi cittadini.

Un vero e proprio schiaffo morale all’attuale Amministrazione Palomba e alle precedenti. Un bel gesto che mette anche a tacere le polemiche scaturite nelle precedenti settimane per la verniciatura di una scalinata storica di Torre del Greco in vista dell’imminente promozione in C.