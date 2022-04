Termina oggi lo stato di emergenza in Italia. Termina oggi lo stato di emergenza in Italia.

A fare il punto della situazione è stato il Presidente della Regione della Campania, Vincenzo De Luca:

“Complessivamente, al di là di una prima fase drammatica, il nostro Paese ha retto bene in relazione ad un’epidemia che aveva tante incognite anche per la comunità scientifica.

Come Regione Campania possiamo dirci orgogliosi.

Vorrei che lo fossero tutti i nostri concittadini.

Si conclude la fase di emergenza covid con la Campania che è la Regione d’Italia che ha retto meglio di tutte.

Abbiamo il livello più basso di persone decedute in rapporto al numero di abitanti e al numero di positivi.

Non era assolutamente scontato.

Veramente abbiamo fatto qualcosa di straordinario. E per questo ho il dovere di ringraziare il personale medico, sanitario, i collaboratori dell’assessorato regionale, il personale amministrativo, infermieristico, tecnico.

È stato fatto davvero uno sforzo gigantesco in una Regione che, come i cittadini campani sanno, purtroppo, ha dovuto lavorare con 15mila dipendenti in meno rispetto a quello che dovrebbe essere l’organico rispetto alla popolazione.

Abbiamo dato una prova di efficienza e capacità organizzativa davvero importante”.