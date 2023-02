Sono stati prorogati al 10 marzo i termini per l’iscrizione al Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttori Sanitari e Direttori UOC di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con Formez PA e con l’Università Federico II di Napoli – Dipartimento di Sanità Pubblica e con l’Università di Salerno – Centro interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione.

La Regione Campania con questa ulteriore iniziativa continua il programma di formazione manageriale obbligatoria per i Direttori Sanitari e Direttori di Unità Organizzativa Complessa, analogamente a quanto fatto negli anni scorsi da altre Regioni.

La domanda di partecipazione, in formato PDF, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 10 marzo 2023 all’indirizzo PEC protocollo@pec.formez.it indicando nell’oggetto “Domanda di partecipazione Corso DirSanUoc” seguito da cognome e nome, unitamente alla copia di un documento identità in corso di validità laddove sia sottoscritta con firma autografa.

Per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle caratteristiche del percorso formativo clicca qui