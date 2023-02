“Ogni anno il 13 febbraio si celebra la Giornata Internazionale dell’ Epilessia.

La L.I.C.E. (Lega Italiana contro l’Epilessia) incoraggia, attraverso le associazioni territoriali, a sensibilizzare l’ opinione pubblica su questa patologia così diffusa e poco conosciuta, che espone chi soffre a stigma e discriminazione.

L’obiettivo della società scientifica, che raccoglie circa 1000 specialisti italiani che si occupano di epilessia, è infatti quello di contribuire alla cura e all’assistenza di pazienti affetti da questa patologia, nonché al loro inserimento nella società e al miglioramento della loro qualità di vita, promuovendo e attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali scopi in sinergia con le associazioni laiche dei pazienti.

In particolare, in tutte le città, viene promossa l’illuminazione di un monumento cittadino rappresentativo con il colore viola, scelto come simbolo della lotta all’epilessia.

L’iniziativa, per l’anno 2023, è stata proposta all’ ente comunale dall’ Associazione porticese “Vivi l’Epilessia in Campania ODV”, rappresentata nella Consulta dei Cittadini con Disabilità della Città di Portici, di concerto con l’ Associazione “Famiglie LGS Italia” di Correggio (RE).

La Città di Portici ha concesso il Patrocinio Morale all’ evento e illuminerà di colore viola il Palazzo Reale di Portici, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, per sensibilizzare la cittadinanza a questo importante tema e per partecipare alla rete solidale nazionale e internazionale”.

Lo ha reso noto il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.