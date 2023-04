Si è tenuto il primo incontro programmatico dell’Osservatorio Centro Storico – Sito Unesco, presieduto da Gennaro Rispoli.

All’incontro ha partecipato anche la vicesindaco e assessora all’Urbanistica Laura Lieto.

“La partita per la credibilità della città si gioca sul centro storico – ha ricordato il presidente nella sua relazione introduttiva – e occorre tenere alta l’attenzione, in occasione dei probabili festeggiamenti sportivi che la città si accinge a vivere, sulla tutela dei monumenti cittadini dagli atti vandalici che già si registrano in questi giorni”.







Tra i partecipanti, Luigi Carbone ( Napoli Solidale Europa Verde) ha parlato dell’importanza di una campagna di sensibilizzazione sul significato dell’essere sito Unesco, partendo dalla segnaletica nel Centro Storico, stabilendo protocolli di intesa con associazioni no-profit per la pulizia dei monumenti e predisponendo già da ora progetti del Servizio civile dedicati a queste tematiche.

Iris Savastano (Forza Italia), anche in qualità di vicepresidente dell’Osservatorio, ha lamentato gli scarsi risultati raggiunti finora, esprimendo preoccupazione per i cantieri Unesco ancora incompleti e per i fondi europei che è stato necessario restituire. Serve un’attività di controllo e una maggiore responsabilizzazione dell’Osservatorio nel monitoraggio delle azioni concrete che si metteranno in campo, e ha proposto una delibera di iniziativa consiliare per attribuire il vincolo di destinazione d’uso di alcuni palazzi del centro storico, per evitare il proliferare di attività commerciali che snaturino la vocazione originaria del centro storico e proteggendo invece le attività artigianali storiche.

Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) ha insistito sull’ importanza del monitoraggio sui lavori Unesco e sulla necessità di approfondire le motivazioni dei ritardi accumulati. Occorre poi tenere alta l’attenzione alla tutela della vocazione e degli spazi del centro storico. Sarebbe opportuno, ha concluso, che il presidente della SSC Napoli e gli stessi giocatori si facciano promotori di messaggi per una maggiore responsabilità sociale, invitando i tifosi alla moderazione e al rispetto dei monumenti dall’imbrattamento.

A partire da oggi, ha proposto il presidente Rispoli, l’Osservatorio si riunirà ogni giovedì per fare il punto sui principali aspetti che riguardano il centro storico e le tematiche di interesse dell’Unesco.