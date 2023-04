E’ stato un grande successo quello della “Fiera del Lavoro” tenutosi a Pompei nei giorni scorsi.

L’evento era stato organizzato per far incontrare persone in cerca di lavoro con le aziende e le raltà che si stanno preparando a fronteggiare il boom di turismo che si preannuncia da aprile ai prossimi mesi nella città alle falde del Vesuvio.

A mettere in piedi l’evento ci ha pensato il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, con lo scopo di far incontrare al “Job in tourism recruiting day” che si è svolto al “Porto di Pompei-Marina di Stabia” lavoratori in cerca di occupazione e datori pronti ad assumere e garantire un’occupazione sul territorio.







Il risultato: 500 giovani pronti a firmare un contratto a tempo indeterminato, dopo il colloquio con le aziende.

Ma vi è di più: altri 500 curriculum vitae sono al vaglio degli imprenditori.

La città degli scavi più visitati al mondo si è messa quindi in prima linea per risolvere il problema dell’occupazione e quello della gestione del flusso dei turisti.