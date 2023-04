A Torre del Greco prende il via un evento che si ispira a quello americano: si tratta dell’Easter Egg Hunt.

In poche parole: la più grande caccia alle uova d’Italia.

Location della kermesse è il complesso “La Valle dell’Orso” che in ogni occasione offre a cittadini e visitatori eventi tutti da non perdere basati su intere giornate all’insegna dei giochi all’aria aperta per tutta la famiglia.







In occasione delle festività di Pasqua e primavera, tutti i weekend di aprile e nei giorni 6 e 7 aprile, dalle 10:00 alle 19:00, tutta la famiglia potrà cimentarsi nella bollitura e decorazione delle uova, le Egg Competitions, i family games, i giochi di squadra, i canti e la musica a colori, e “La Grande Caccia”.

Gli organizzatori assicurano, inoltre, animazione con giochi a premi per grandi e piccini, area pic-nic con bbq, bar e punti ristoro, solarium, area verde, parco Avventura.