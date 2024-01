Il 19 gennaio alle 10, la cittadina di San Giorgio a cremano inaugura il micro nido in via San Martino, dopo i lavori di restyling necessari per adeguare la struttura, mantenendo così la promessa di realizzare il secondo asilo nido comunale, nella zona sud della città.

“D’accordo con l’assessore Giuseppe Giordano – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – , il micronido ospiterà 25 bambini fra 0 e 3 anni, implementando ulteriormente i servizi educativi, anche in virtù delle richiese manifestate dalle famiglie sangiorgesi.

La struttura è di circa 500 mq interni oltre ad un’area esterna e sarà divisa in tre sezioni: lattanti, semidivezzi e divezzi, oltre ad un’area comune per genitori e bambini e la sala medica.







All’evento, aperto alla città, saranno presenti anche gli educatori e gli operatori che si prenderanno cura dei piccoli e che seguiranno lo stesso piano educativo dell’asilo in via Pini di Solimene che comprende anche un laboratorio delle emozioni e uno d’inglese.

Il progetto educativo – prosegue Zinno – é ispirato al pensiero pedagogico di Loris Malaguzzi, al metodo Reggio Children e ‘ai cento linguaggi’ dei bambini e delle bambine.

I responsabili della cooperativa che si è aggiudicata la gestione dell’asilo saranno in sede per fornire tutte le informazioni relative alle iscrizioni. Alcune di queste sono state già effettuate, in contemporanea con l’approvazione dei Voucher Prima Infanzia messi a disposizione dall’amministrazione per andare incontro alle esigenze delle famiglie.

Gli asili nido sono una risorsa preziosissima, sia per sostenere la genitorialità che per un corretto e sano sviluppo della socialità e dell’educazione dei bambini.

L’affluenza di iscritti presso l’asilo nido in via Pini di Solimene ne è testimonianza tanto da aver aumentato la capienza a 55 bimbi, mantenendo inalterata la qualità dei servizi e dell’accoglienza offerta.

Per questo motivo – conclude la fascia tricolore sangiorgese – è prevista anche l’apertura di un terzo asilo nido coprendo così l’intero territorio.