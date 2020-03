Castellammare di Stabia – Di seguito l’ultimo bollettino diramato nella serata del 30 marzo 2020:

Nessun nuovo caso di coronavirus è stato registrato nel pomeriggio odierno a Castellammare di Stabia. Resta fermo a 18 il numero dei cittadini contagiati: 14 sono le persone positive, 3 sono decedute e una è guarita. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 143 cittadini, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.

Proseguono intanto i check point della polizia municipale in città: 268 persone sono state controllate oggi sul territorio cittadino e 6 persone sono state denunciate perché circolavano in strada senza valida motivazione. Sono 17 finora i cittadini che, a seguito dell’inasprimento delle sanzioni previsto dal Dpcm del premier Conte, hanno ricevuto la multa da 400 euro, unitamente all’obbligo di quarantena per 14 giorni