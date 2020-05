Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.484, con altri 25 casi riscontrati su 2.906 tamponi, 83.592 dall’inizio della pandemia.

L’aggiornamento diffuso alle 22 dall’Unità di crisi segnala una accelerazione rispetto al giorno precedente. Ecco il dettaglio dei tamponi esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 806 tamponi di cui 8 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 396 tamponi di cui nessuno positivo; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 62 tamponi di cui nessuno positivo; all’Asl di Caserta (presìdi di Aversa-Marcianise) 155 tamponi di cui 2 positivi; all’Ospedale Moscati di Avellino 105 tamponi di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 139 tamponi di cui 6 positivi; al Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II 137 tamponi di cui nessuno positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 517 tamponi di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Pio di Benevento 80 tamponi, di cui 1 positivo; all’Ospedale di Eboli 44 tamponi di cui nessuno positivo; al Laboratorio del CEINGE 206 tamponi di cui nessuno positivo; al Laboratorio BIOGEM 259 tamponi di cui 8 positivi.

Dopo due giorni si registrano nuovi 3 decessi, che portano il totale a 362. Nelle ultime 24 ore sono guariti altri 44 pazienti, 1.376 dall’inizio della pandemia, di cui 1342 totalmente guariti e 34 clinicamente guariti. Il Ministero della Salute ha comunicato alle 18 i dati di dettaglio nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania: i pazienti ricoverati con sintomi sono 470 (-8) in terapia intensiva 27 (-2), mentre 2.224 (-22) si trovano in isolamento domiciliare.

I positivi attuali, detratti guariti e deceduti, sono 2.721. L’Unità di crisi ha aggiornato il riparto per provincia: a Napoli: 2.454 (di cui 922 Napoli Città e 1.532 Napoli provincia); a Salerno 662; ad Avellino 462; a Caserta 420; a Benevento 182. Altri in fase di verifica Asl: 279. Intanto, in vista della limitazione del lockdown a partire da lunedì, il Governatore Vincenzo De Luca e la task force hanno deciso di ridurre ulteriormente le restrizioni. Aboliti gli orari per uscire di casa, ripristinati footing e jogging sotto casa, consentito l’asporto presso ristoranti, bar, pasticcerie, come vedremo.