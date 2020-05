Napoli -Ristoranti e bar in Campania potranno riprendere l’attività dell’asporto. Il Governatore ha firmato la nuova ordinanza, la n.42. Nessun limite alle passeggiate e alle uscite, con la possibilità di fare jogging, corsa e footing la mattina.

Ristoranti e bar in Campania potranno riprendere l’attività dell’asporto. L’Unità di Crisi ha trasmesso l’Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nell’ordinanza sono previste disposizioni che consentono l’asporto e – come annunciato – si riferiscono alle linee guida, definite in piena collaborazione con l’Anci, scaturite oggi nell’incontro con le Camere di Commercio. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti degli enti camerali: Ciro Fiola (Napoli), Andrea Prete (Salerno), Tommaso de Simone (Caserta), Oreste La Stella (Avellino), Antonio Campese (Benevento). L’ordinanza è in vigore da lunedì 4 maggio, fino al 17 maggio 2020.

Al termine della riunione si è decisa la riapertura all’attività dell’asporto sulla base di queste norme: il servizio viene svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online; il banco vendita sarà posto all’ingresso dell’esercizio commerciale; i gestori sono responsabili del distanziamento sociale e anche di quello di eventuali riders per il delivery; è assolutamente obbligatorio l’uso da parte del personale di mascherine e guanti; il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale. Con una nota, l’Unità di crisi spiega la ragione di questa decisione: «È un atto di fiducia sul senso di responsabilità di tutti. Rimane l’obbligo per ognuno di contribuire alla non diffusione dell’epidemia. Si farà alla fine della prossima settimana una verifica. Eventuali comportamenti errati porterebbero alla revoca di queste decisioni». L’autorizzazione, dunque, viene concessa a carattere sperimentale. Tra otto giorni si valuteranno ulteriori provvedimenti sulla base dei risultati.

Si è deciso di eliminare le fasce orarie in cui era consentita l’uscita dei cittadini, riferisce l’Unità di crisi. «Rimane in vigore la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 del mattino, che viene riservata a quanti intendono svolgere attività sportiva anche con corsa veloce e senza mascherina, per esempio corsa e jogging, rispettando comunque il distanziamento sociale. Per il resto della giornata è possibile l’attività motoria senza limitazioni di orario e non più solo nei pressi dell’abitazione, ma solo con l’obbligo della mascherina. La premessa delle nuove disposizioni è che da lunedì prossimo vige l’obbligo dell’utilizzo della mascherina fuori di casa, per tutti i cittadini della Campania.