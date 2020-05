San Giorgio a Cremano – il sindaco Zinno spiega cosa si potrà fare da domani in città. Domani riapriranno anche i parchi. Di seguito la sua comunicazione:

Cari concittadini ormai dal 26 aprile si rincorrono dpcm, ordinanze, chiarimenti ed interpretazioni, che creano uno stato di incertezza nella popolazione, difatti tante sono le vostre domande. Proprio per questo proveremo a fare un po’ di chiarezza.

È di oggi l’ultima ordinanza regionale che praticamente da fiducia ai cittadini intervenendo su alcune attività fini ad oggi vietate.

Da lunedì quindi sarà possibile passeggiare e la fascia oraria dalle 06:30 alle 08:30 sarà dedicata a chi volesse fare jogging e corsa.

Sempre da lunedì sarà possibile per ristoranti, pizzerie, pub, bar, gelaterie, pasticcerie e similari effettuare, senza vincoli di orario, sia consegne a casa che asporto presso i propri locali facendo la consegna sull’uscio del proprio esercizio commerciale. Difatti sarà vietato far entrare la clientela all’interno dei locali.

Nello schema allegato al post troverete un riassunto di tutte le attività possibili da lunedì 4 maggio. Ovviamente il tutto si aggiornerà giorno dopo giorno in base alle ordinanze o eventali DPCM

Un ultimo appello lo rivolgo a noi tutti .

Da lunedì riapriranno i parchi e ci sarà maggiore libertà per tutti, ci affidiamo al senso di responsabilità che avete mostrato negli ultimi due mesi affinché tutti possano fruire in sicurezza di questa parziale ritrovata libertà.

Oggi abbiamo avuto 12 tamponi tutti negativi, ma la soglia di attenzione deve restare alta.

Gestiamo bene questa fase intermedia e al più presto ritorneremo ad una nuova normalità.