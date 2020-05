Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, nel corso della giornata, a Torre del Greco.

Certificata anche la notizia della guarigione di un altro cittadino.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale, dopo il consueto aggiornamento con l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Così, il bilancio della cinquantottesima giornata di lavoro del C.O.C., in seduta permanente, nella Sala Giunta di Palazzo Baronale è il seguente:

Totale ospedalizzati: 7;

Totale in isolamento domiciliare: 5;

Totale guariti dal COVID: 60;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 8 (Tutti Negativi)

Resta, tuttavia, l’attesa – nelle prossime ore – dei risultati dei tamponi già effettuati e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Siamo ormai al termine – ha dichiarato il sindaco, Giovanni Palomba – della fase 1. Da lunedì 4 maggio si apre per la nostra città, per la nostra Regione e per l’Italia intera un nuovo periodo che richiede necessariamente un forte senso di responsabilità da parte di ciascuno di noi. Inizia, infatti, una fase delicata e al tempo stesso pericolosa che se sottovalutata, potrebbe addirittura compromettere quanto sinora fatto.

È per questo che ribadisco e invito tutti i torresi al massimo rispetto delle misure di contenimento e contrasto e al rispetto del distanziamento sociale. Restare a casa – se non per necessitati e contingentati motivi di lavoro o di salute – è, ancora al momento, la scelta più opportuna da fare per prevenire ulteriori fenomeni di diffusione del virus e da assumere nel rispetto delle proprie comunità. Voglio a tal proposito esprimere il mio profondo e sincero ringraziamento a tutto il personale medico e sanitario, alle Associazioni di volontariato del nostro territorio, e, a tutte le Forze dell’Ordine per lo straordinario lavoro messo in campo i questi due mesi. Senza il vostro contributo, non avremmo avuto esiti, oggi, così confortanti. Non molliamo mai. Uniti ce la faremo”.