Bacoli avrà un nuovo punto panoramico.

Ad annunciarlo, con grande orgoglio e soddisfazione, è lo stesso sindaco Gerardo Josi Della Ragione.

“Stiamo allestendo – dichiara il primo cittadino – la nuova staccionata alla pista ciclabile del Fusaro. Per vivere in sicurezza la passeggiata naturalistica più lunga della nostra città. Un cantiere atteso da troppo tempo ma mai concluso.







Adesso – spiega- ci stiamo riuscendo. Siamo al Cassone Borbonico. Con, sullo sfondo, la Casina Vanvitelliana. Si trova a pochi passi dalla foce di Torregaveta. Presto, sarà raggiungibile a piedi ed in bici sia dal Parco Borbonico, che dalla Spiaggia Romana.

Sia dalla stazione del Fusaro che dal capolinea di Torregaveta. Riconsegniamo alla comunità un luogo affascinate, storico. Ma da decenni abbandonato, nel degrado. La nuova staccionata in legno è un incanto.

Ringrazio – conclude il sindaco – il vicesindaco Marianna Illiano per questa ennesima opera pubblica che cambi il volto del nostro paese. Per i residenti, per i turisti. Insieme, è tutto più semplice. Un passo alla volta”.