Napoli – UniScientia – Educational Provider è un polo formativo di Alta Formazione, fornitore di servizi di formazione a 360 gradi, che si occupa sia di attività formativa OnLine, tramite metodologia didattica eLearning, che di formazione in aula tramite i centri formativi autonomi della rete UniScientia Center, dislocati sull’intero territorio nazionale.

“Siamo molto orgogliosi di lanciare in questo momento la nuova formula dell’Educational Provider – sottolinea il presidente Raffaele Dercenno – Passiamo dagli UniScientia Center diffusi in tutti Italia ad un nuovo modello che amplifica i servizi di telematizzazione e formazione disponibili attraverso le nostre piattaforme. Forniamo a tutti i centri un’offerta formativa molto più variegata, innovativa e competitiva, mettendo a disposizione tutto il nostro know how”.

Asset formativi di base, inglobati in un piano di sviluppo ancora più ampio, proteso all’espansione nazionale. In tale visione si inserisce il nuovo piano di reclutamento e di occupazione, per incrementare le risorse umane.

“A breve partiremo con le selezioni per rafforzare l’area di backoffice e di accounting manager. Il nostro è un piano ambizioso, per una realtà che nasce al Sud ma è ormai diffusa su territorio nazionale – insiste il presidente – Nei prossimi giorni, inoltre, sigleremo il protocollo nazionale anche per un altro progetto che arricchirà la nostra offerta, destinata ai singoli, alle università telematiche nostre partner e a tutta la rete UniScientia Center”.

Infatti si è aggiunto all’offerta del polo formativo un altro importante tassello, la Scuola di Mediazione Linguistica International Study College SSML, che rilascia titoli di studio equipollenti ai diplomi di laurea delle Università Italiane al termini dei corsi di Laurea in Mediazione Linguistica.

UniScientia è socio partecipato e si occuperà di gestire l’ambizioso progetto di espansione di IS College attraverso il suo network nazionale.

CHI È UNISCIENTIA

Il network di UniScientia – Educational Provider si traduce in una importante presenza in tutta Italia, grazie ai numerosi UniScientia Center che fanno parte della rete. UniScientia non si limita a semplici affiliazioni, ma offre un pacchetto completo che va dalla telematizzazione alla formazione, con ovviamente punto focale il vantaggio competitivo dato dall’offerta formativa e da partnership privilegiate. I centri del network UniScientia sono seguiti dal provider in ogni aspetto: orientamento, didattica, amministrazione, commerciale e marketing, relativamente alle attività interconnesse con l’ente.