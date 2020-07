Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.699 per 9 casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.865 tamponi (285.388 dall’inizio della pandemia). I nuovi casi riguardano tutti la provincia di Caserta, salvo uno riferito ad un residente nella provincia di Salerno. Si aggiungono ai 24 trovati lunedì durante lo screening in corso a Mondragone e nelle zone limitrofe. Gli 8 casertani rientrano tra i 13 che la Protezione Civile aveva inserito nella serata di ieri nella mappa del contagio in Campania, di cui non confermati evidentemente 5. Al momento, dunque, i casi accertati sono 9 in tutto. L’Unità di crisi è impegnata con l’indagine epidemiologica a Mondragone a nelle aree limitrofe, dove i nuovi casi vengono fuori grazie allo screening a tappeto realizzato dall’autorità sanitaria fin dall’esplosione del focolaio. Le misure di prevenzione e contenimento di possibile contagio nell’area delimitata degli ex palazzi Cirio di Mondragone, sono state prorogate fino al 7 luglio prossimo per consentire il completamento delle operazioni. La popolazione residente sta collaborando, dopo una fase difficile all’inizio, avendo consapevolezza della necessità di bloccare il focolaio. Nel resto della Campania il contagio avanza in maniera limitata con pochi casi su base settimanale.​

Il totale delle vittime resta di 432 nelle ultime 24 ore, mentre si è registrato 1 nuovo guarito, che porta il totale a 4.078. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 16 (-13) in terapia intensiva 0 (stabile), mentre 173 (+21) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 189 (+9) contro i 4.699 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.652, a Salerno 693, ad Avellino 552, a Caserta 547, a Benevento 209. Di seguito l’infografica. La provincia di Caserta si avvicina ad Avellino per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, a causa dell’incremento registrato con il focolaio di Mondragone.