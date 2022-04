“Lo scorso weekend ha premiato ancora una volta Napoli che si colloca come una meta turistica privilegiata nel panorama nazionale ed internazionale.

Si va dai dati molto lusinghieri registrati dagli albergatori che hanno visto, anche grazie all’attesissimo ritorno del Comicon, oltre il 90 per cento dei posti letto occupati, agli oltre 140 mila passeggeri transitati dallo scalo di Capodichino.

Presso gli Infopoint riaperti da venerdi scorso gli operatori hanno fornito informazioni e opuscoli con la media di uno/minuto accogliendo cittadini e turisti di ogni nazionalità.

Questi numeri ci consentono di guardare con forte speranza alla prossima stagione che con il Maggio dei munumenti, la Festa della musica ed i numerosi altri eventi in preparazione, non potrà venir meno alle più rosee aspettative che si sono aperte per il rilancio della città”.

E’ la dichiarazione dell’assessore al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato.