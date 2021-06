In continuità delle iniziative già attuate, tendenti a restituire dignità all’antica Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, sorta alla metà del XV secolo come cappella privata della famiglia Carafa,

abbiamo promosso e finanziato l’iniziativa di Restauro della statua lignea che raffigura una Madonna seduta sulle nuvole con il Bambino Gesù in grembo, Santa Maria di Costantinopoli.

Per la valenza identitaria che la Chiesa rappresenta per l’intera comunità torrese, il Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani, con il contributo della Rotary Foundation e del Distretto Rotary

2100, ha voluto donare alla città il restauro dell’antica statua lignea.

Il restauro della statua, sarà ufficialmente presentato alla cittadinanza ed al culto dei fedeli, in presenza, mercoledì 16 giugno 2021 ore 20,15 presso la Basilica di Santa Croce in Torre del Greco.

La partecipazione, nel rispetto delle norme anti Covid, è aperta alla cittadinanza.

Il Presidente Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani

Pasquale Del Prete