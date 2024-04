A Sorrento arrivano Robot camerieri e fanno il loro esordio in un noto ristorante. Stanco delle difficoltà nell’assunzione di personale, Mario Parlato, il patron del rinomato ristorante “La Terrazza delle Sirene” presso il suggestivo Circolo dei Forestieri “assume” due camerieri Robot.

“Troppo spesso – ha spiegato Mario Parlato – i candidati che si presentano per un colloquio sono più interessati ai loro giorni di riposo che al servizio stesso. Tuttavia, nel nostro settore, i momenti di maggiore attività coincidono spesso con i periodi di vacanza e le festività”.







La notizia ha fatto rapidamente il giro della Costiera, suscitando reazioni contrastanti.

Mentre alcuni accolgono con entusiasmo questa innovazione come un segno dei tempi moderni, altri temono che possa ompromettere l’atmosfera di calda accoglienza di Sorrento, tanto preziosa per la sua tradizione ospitale, oppure che i camerieri robotizzati possano soppiantare quelli in carne e ossa.

Parlato ha sottolineato che l’introduzione dei robot non mira a sostituire completamente il personale umano, bensì a integrarlo.