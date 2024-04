Sta per arrivare l’estate e Portici si prepara: apre il Parco a Mare e si preannuncia come un luogo ideale per trascorrere momenti di relax e svago, godendo delle bellezze naturali e delle strutture messe a disposizione dalla città.

Avrà una superficie complessiva di oltre 11.000 mq, questo nuovo spazio offrirà spiagge attrezzate per tutti i visitatori.

“Per questa estate oltre alla spiaggia Cirotto, circa 6000 mq, dovremmo farcela anche per le spiagge prospicienti la discesa del Viale Camaggio (circa 5000 mq complessivi). L’apertura è programmata per il 15 giugno e la fruizione proseguirà fino a settembre con orari di accesso. Ci saranno docce e wc e le spiagge saranno libere e gratuite,” ha dichiarato il sindaco Enzo Cuomo.







Ci sarà spazio anche per il divertimento e lo sport: sono previsti impianti sportivi e aree giochi per i più piccoli. “Stiamo realizzando un vero e proprio Parco a Mare che rappresenterà un’infrastruttura unica nel suo genere ed un volano di sviluppo del nostro territorio,” ha aggiunto il primo cittadino.