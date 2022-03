Desta sempre più preoccupazione la guerra che vede coinvolti i Paesi Ucraina e Russia.

E sono sempre più gli aiutio umanitari di cui necessitano gli ucraini che da circa 15 giorni stanno vivendo sotto il pericolo delle bombe.

Molti cittadini, tra cui maggiormente donne e bambini, hanno lasciato la loro terra per posti al sicuro. Molti di questi sono giunti in Italia e in Campania.

Anche Torre del Greco non è rimasta a guardare.

I cittadini torresi, infatti, stanno dando un forte contributo ad una popolazione che, distrutta, scappa dalle bombe e cerca di mettere in salvo i suoi bambini e le sue donne.

Dopo altri aiuti partiti nei giorni scorsi, stamattina la protezione civile IRT, in collaborazione con il comune di Torre del Greco, partita verso la Polonia, al confine con l’Ucraina, per portare gli aiuti umanitari alla popolazione in guerra.

Un grande gesto, questo, che caratterizza ancora una volta il gran cuore dei cittadini di Torre del Greco.