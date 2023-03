Il mondo dell’arte digitale e della new media art è sempre più presente nella società contemporanea e l’associazione IMMAGINA ha l’obiettivo di farlo diventare parte integrante della cultura popolare.

La presentazione ufficiale si terrà il prossimo 31 marzo alle ore 18.00 nella Biblioteca Comunale di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano in presenza del Sindaco Giorgio

Zinno e con il patrocinio morale del Comune che ospiterà l’iniziativa. Per l’evento hanno collaborato alcuni partner del territorio: Foto Ema (specializzato in articoli per la

fotografia), Momenti Unici (wedding & event planner), la stilista Pia Lauri Capri e l’azienda vinicola Donna Grazia Vini del Vesuvio – Casa Saviano.

L’arte digitale e la new media art non hanno mai avuto una voce così forte nella cultura popolare e l’associazione IMMAGINA vuole far sì che il loro ruolo fondamentale

diventi una realtà per tutti.







Nata dall’unione di un gruppo di creativi, Alessandro Solimene (fotografo), Donatella Mellone (wedding & event planner), Giorgio Angelini (videomaker) e Gianluca Esposito

(webmaster), l’associazione si impegna nella tutela dell’ambiente e del paesaggio, la promozione della formazione di giovani professionisti e la valorizzazione delle attività

artigianali locali attraverso la promozione di iniziative culturali, sociali ed economiche.

Con la collaborazione di enti privati, istituzioni locali e altre associazioni, IMMAGINA sviluppa progetti a favore della comunità, avvalendosi di video maker, fotografi,

youtuber, event planner, perfomer, digital creator e affini per realizzare materiale video-fotografico ed eventi da promuovere nelle aree di competenza.

L’arte visiva è il mezzo scelto da IMMAGINA per esplorare nuove forme di comunicazione che favoriscano l’interazione con lo spettatore, per creare opere d’arte

innovative, coinvolgenti e significative dal punto di vista culturale ed estetico.

L’associazione si rivolge a tutti gli enti comunali, regionali, nazionali ed europei che possano accogliere i progetti presentati, finanziandoli, per permetterle di realizzarli e

pubblicarli così da raggiungere gli obiettivi fissati.

Comunicato stampa