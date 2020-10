AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ , nato/a il ____ . ____ . _____

a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________

(______), via ________________________________________ e domiciliato/a in _______________________________

(______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________

in data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla

data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del

territorio nazionale;

 di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti

amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art.

2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

➢ che lo spostamento è determinato da:

– comprovate esigenze lavorative;

– motivi di salute;

– altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri

provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;

(specificare il motivo che determina lo spostamento):

________________________________________________________________________________________________;

 che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)

________________________________________________________________________________________________;

 con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione)

________________________________________________________________________________________________;

 in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:

________________________________________________________________________________________________.

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia