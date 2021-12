Cosa succederà dopo Gomorra V? E’ quello che ormai da una settimana si stanno chiedendo tutti i fans della serie tv e degli attori protagonisti. Ci sarà un’ulteriore sequel, o qualcosa di collegato, oppure è veramente calato il sipario sulla fortunatissima serie targata Sky e ideata da Roberto Saviano?

Tutti gli appassionati sono alla ricerca disperata di risposte. C’è chi spera che quanto visto nell’ultima puntata di Gomorra sia solo frutto di un “sogno” da parte di Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) e che non sia quindi la realtà si quanto visto in onda nel finale di stagione. C’è chi spera che Ciro l’Immortale (Marco D’amore) o Gennaro non sia davvero morto, seppure appare chiaro il loro decesso per mano degli uomini della vedova del Galantommo.

C’è chi ipotizza che a sparare sia stata Azzurra (Ivana Lotito) soltanto perché appare un’ombra chiara qualche istante prima degli spari, ma l’ipotesi appare assurda perché assurdo sarebbe se la moglie di don Gennaro sapesse sparare come una vera criminale.

E c’è chi spera vivamente in una serie dove il piccolo figlio di Gennaro, l’ultimo dei Savastano in vita, ritorni sulle orme del defunto padre insieme alla madre.

Tante le ipotesi che viaggiano, corrono sul web e che lasciano aperta una speranza, minima ovviamente, ma che si scontrano con realtà se si pensa che gli stessi autori hanno chiarito che non ci sarebbe stato alcun seguito.

Inoltre, la confusione, o meglio la speranza, è nata anche dai commenti social di Esposito: l’attore ha infatti scritto sulla sua pagina social “Dormi Genna’, dormi, che forse è solo un brutto sogno…”. D’altro lato, i protagonisti hanno diramato i saluti ufficiali ai loro personaggi, ruoli che li hanno portati alla ribalta e visti crescere professionalmente in maniera pazzesca.

Ma intanto, ad oggi la certezza è una: non è previsto al momento nessun continuo della serie. Spazio aperto forse ad una storia parallela, o ad un film, che possa incentrarsi su uno dei big visti durante le cinque serie e sulla sua ascesa. In primis quella di Pietro Savastano (Fortunato Cerlino), uno dei personaggi più amati e rimpianti.