Giovedì 23 dicembre 2021, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, parte la rassegna ‘Natale a Napoli 2021’. Un calendario di otto spettacoli teatrali e musicali in programma in tre luoghi rappresentativi della cultura in città: il Teatro Mercadante, il Maschio Angioino e il Castel dell’Ovo. Il primo si terrà al Mercadante il 23 alle ore 19:30 con ‘Concerto per una fiaba’ di Mariano Bauduin.

Programma dell’evento di apertura della rassegna Natale a Napoli

23 dicembre 2021 ore 19:30 – Teatro Mercadante

CONCERTO PER UNA FIABA Di Mariano Bauduin

trascrizione ed elaborazione testi Mario Brancaccio

musiche originali Carlo Faiello con (o.a.) Mario Brancaccio, Lello Giulivo, Antonella Morea, Maurizio Murano, Paolo Romano, Anna Spagnuolo, Patrizia Spinosi

elaborazioni villanelle Michele Boné

luci Luigi Della Monica

organizzazione Il Canto di Virgilio

in collaborazione con Gli Alberi di Canto Teatro

regia e drammaturgia Mariano Bauduin

In scena giovedì 23 dicembre 2021 alle ore 19:30 al Teatro Mercadante Concerto per una fiaba, spettacolo di Mariano Bauduin, voluto e promosso dal Comune di Napoli grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Dalla canzone barocca al rap metropolitano, un viaggio in musica e parole nella cultura e nel culto del Pentamerone di Giambattista Basile. La drammaturgia curata da Bauduin parte da un testo inedito di Mario Brancaccio, che ripercorre la vita del Basile con sapiente linguaggio barocco, intrecciandola con alcuni dei ‘trattenemienti’ del Cunto, tra cui Gatta Cenerentola e La vecchia scorticata, restituiti al pubblico attraverso le tecniche dell’oralità. Il concerto-spettacolo, organizzato da Il Canto di Virgilio in collaborazione con Gli Alberi di Canto Teatro di Mariano Bauduin, naviga attorno alla fiaba e alla sua più alta concezione, senza escludere le matrici colte e quelle popolari, ma attraversandone le formule e le espressioni, dalla canzone popolare a quella “pop” di Carlo Faiello, dalle villanelle – rielaborate da Michele Boné – alle moresche, dalla canzone barocca al rap metropolitano di Paolo Romano. Ad eseguire brani e testi Mario Brancaccio, Lello Giulivo, Antonella Morea, Maurizio Murano, Paolo Romano, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi.