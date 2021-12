Giovedì 23 dicembre 2021, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, parte la rassegna ‘Natale a Napoli 2021’. Un calendario di otto spettacoli teatrali e musicali in programma in tre luoghi rappresentativi della cultura in città: il Teatro Mercadante, il Maschio Angioino e il Castel dell’Ovo.

Il primo si terrà al Mercadante il 23 alle ore 19:30 con ‘Concerto per una fiaba’ di Mariano Bauduin.

I singoli eventi che compongono il programma – reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana – offriranno a cittadini e turisti un mosaico di spettacoli che spazia dalla musica tradizionale napoletana alla musica internazionale, passando per un approfondimento sulle contaminazioni; dalle avanguardie teatrali al teatro classico e contemporaneo, fino alla visual art. Nella stretta osservanza di tutti i protocolli di sicurezza, gli spettacoli si svolgeranno tra il 23 dicembre 2021 e il 21 gennaio 2022 e prevedono un ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e obbligo di green-pass rafforzato.

Il programma dettagliato degli altri eventi verrà reso pubblico nei prossimi giorni.

“Nella fase delicata che stiamo attraversando, in cui resta necessaria la massima prudenza, per vivere con lo spirito giusto le festività natalizie abbiamo predisposto una serie di eventi dal grande valore culturale in grado di mettere in luce le straordinarie espressioni artistiche della nostra città nei luoghi simbolo della cultura a Napoli”, ha commentato il sindaco Manfredi.

A completare l’offerta culturale del Natale a Napoli di quest’anno concorrono inoltre il programma Ri-nascita, promosso dall’Assessorato al turismo del Comune di Napoli, e le mostre ospitate negli spazi comunali:

David LaChapelle – Maschio Angioino

Dalla Napoli di Keith Haring ai giorni nostri – PAN | Palazzo Arti Napoli

Tutankhamon / Viaggio verso l’eternità – Castel dell’Ovo

Personale di B. Cristiano – “Nuovo instabile equilibrio” – Castel dell’Ovo

“Garage Stills” di Jacquie Maria Wessels – PAN | Palazzo Arti Napoli

“Mille Miliardi di Alberi” – Mostra di E. Monetti – Convento di San Domenico Maggiore

XXXV Mostra di arte presepiale – Chiesa di San Severo al Pendino

Dante – Inferno – Castel dell’Ovo

‘DURANTE’, di Cyop&kaf ispirata alla Divina Commedia – Convento di San Domenico Maggiore