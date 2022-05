Prende sempre più forma il progetto della prima” Orchestra parasinfonica” della Città di San Giorgio a Cremano, la prima in Campania, composta da ragazzi diversamente abili e normodotati.

Sono in corso infatti le audizioni per entrare a far parte, sia del coro che del gruppo di strumentisti che a partire da settembre inizieranno le prove per il primo concerto che si svolgerà nel mese di dicembre.

L’ Orchestra sarà dedicata ad Ezio Bosso e rientra nel progetto Ami (Attività Musicali Inclusive), promosso dalla Città di San Giorgio a Cremano.

Il direttore artistico sarà Raffaella Ambrosino, soprano e presidente dell’Associazione Maria Malibran che, alla presenza del vicesindaco Pietro De Martino, ha incontrato tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi del territorio presso l’I.C. Don Milani.

Qui, nei grandi e luminosi locali della scuola si svolgeranno le audizioni e le prove dell’orchestra, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Nunzia Di Rosa. L’orchestra, che già conta al momento 15 elementi ma che si arricchirà con gli alunni delle scuole, che sono parte integrante di questo progetto di “musica d’insieme”, comprenderà un coro polifonico e un’orchestra strumentale.

Dal momento che essa intende promuovere l’integrazione e realizzare la vera inclusione, non sono stati posti limiti di età; è quindi aperta agli studenti ma anche ai loro genitori e comunque a persone che sanno suonare uno strumento o che sanno cantare.

Non si tratta di una scuola di musica quindi, ma di un’orchestra cittadina che sviluppando il talento di ogni singolo elemento, mette al centro l’inclusione, per dimostrare che anche attraverso la musica si possono abbattere le barriere e creare un unico grande gruppo artistico.

Per partecipare alle audizioni, scrivere una mail a: assmariamalibran@gmail.com, oppure contattare la direttrice Raffaella Ambrosino al 3397782781.