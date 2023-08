Sarà varato venerdì 11 agosto 2023 alle ore 17.00 nel porto di Maiori un nuovo battello antinquinamento dotato di droni e sonde parametriche, vero e proprio laboratorio galleggiante a tutela del mare.

E’ stato acquistato da “Approdo di Ulisse”, gruppo d’azione locale nel settore pesca, grazie ai fondi europei messi a disposizione dalla Regione Campania.







Pattuglierà i tratti di mare, i porti e le marine nei comuni rivieraschi del territorio della Costiera Amalfitana e dell’Area Marina Protetta Punta Campanella con la funzione di raccogliere rifiuti galleggianti sommersi e semisommersi di natura solida e liquida.

Saranno presenti alla cerimonia di varo i sindaci della Costiera, il direttore di “Approdo di Ulisse” Gennaro Fiume, Paolo Baldoni Ceo Garbage Group, Nicola Caputo assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca e Gianluca Carrabs esperto in Economia dell’Ambiente e delle Risorse Agroalimentari.

L’imbarcazione è dotata di droni per la per la sorveglianza e la rilevazione aerea di rifiuti galleggianti in mare, un rov (miniveicolo controllato da remoto) sottomarino per scannerizzare i fondali e analizzare i rifiuti, nonché di un kit antinquinamento per schiume, idrocarburi, sostanze grasse e oleose in superficie e semi sommerse. Le sonde parametriche di monitoraggio della salubrità dell’acqua fanno del natante un laboratorio galleggiante che permette di raccogliere ogni genere di rifiuti in mare, in particolare la plastica.