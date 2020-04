Dopo 160 anni “di lontananza” e dopo quasi 300 anni dal primo grande Carlo di Borbone è ancora vivo l’amore e l’affetto che questa famiglia ancora prova per il Sud Italia. La famiglia Reale sta continuando a raccogliere donazioni per il Cotugno e per i più deboli, aderendo all’iniziativa di Carlo di Borbone, Capo della Casa Reale Borbone Due Sicilie, ed a tal proposito sono stati già superati 135.000 euro in pochi giorni.

Di seguito il commosso e affettuoso messaggio della principessa:

“Un brevissimo messaggio a tutti gli italiani, ma soprattutto a tutti i meridionali. In questi giorni terribili che stiamo vivendo, di grandissima incertezza e di immensa paura, mi ha dato veramente voglia, direi quasi di necessità, di esprimere i miei sentimenti.

Allora voglio mandarvi un affettuosissimo abbraccio, con tutto il cuore, a tutti, in particolare a tutti gli abitanti di Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise. Un abbraccio, un ringraziamento a tutti voi, vi voglio. Spero soprattutto di rivedervi presto. State in salute”.

Ecco il link per le donazioni:

VIDEO