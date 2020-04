Castellammare di Stabia – Coronavirus Castellammare di Stabia, Un nuovo deceduto, ma c’è una persona guarita. Di seguito la nota stampa diramata dal Comune:

Un cittadino affetto da Covid-19 oggi è ufficialmente guarito. L’esito degli ultimi due tamponi effettuati su un 63enne operatore sanitario stabiese è risultato negativo. E questa notizia rappresenta un barlume di luce in un’altra giornata decisamente triste per la nostra comunità, in cui abbiamo registrato il quinto decesso causato dal coronavirus a Castellammare di Stabia.

Resta fermo a 26 il numero dei cittadini contagiati, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 3 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 108 persone, identificabili come casi sospetti o cittadini venuti a contatto con pazienti sospetti o positivi al virus.

Questo è un periodo cruciale e abbiamo il dovere di rispettare le regole. Applicheremo misure drastiche verso chi non si adegua ai dispositivi previsti dalle ordinanze comunali e regionali e dai decreti di Governo. Restate a casa. Con impegno, sacrificio e senso di responsabilità, insieme ce la faremo.