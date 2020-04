Torre del Greco – Dopo due giorni di ottimismo, tornano a salire le curve dei contagi e dei decessi, così come sviluppato dall’astrofisica Clementina Sasso sul gruppo Fb “Torre non molla”, in grafico, correlato dai dati:

SITUAZIONE TORRE DEL GRECO – 6 Aprile 2020 ore 21:00

+ 1 decesso (positivo post-mortem)

–> totale contagiati dall’inizio della pandemia: 80

–> contagiati attuali: 49 – decessi: 14 – guariti: 17

Dei 49 contagiati attuali, 13 sono ospedalizzati e 36 in isolamento a casa.

TAMPONI DI OGGI: 7 (1 positivo – 6 negativi)

Nel grafico, l’andamento del numero dei contagiati totali, attuale, dei decessi e dei guariti.

Dopo due ottime giornate, oggi ripiombiamo nel buio con un decesso.

Siamo a 14 su un totale di 204 decessi in tutta la Campania, pari ad un 7%. Decisamente troppi per una città che rappresenta l’1,5% della popolazione regionale.