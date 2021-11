Massimo Cacciari su tutte le furie a Otto e mezzo di Lilli Gruber, durante la puntata del 9 novembre. Invitato per discutere delle nuove limitazioni imposte dal governo alle manifestazioni anti green pass, il filosofo se l’è presa col “pensiero unico” sulla pandemia, attaccando in particolare chi ha deciso di censurare una parte della scienza meno propensa alla vaccinazione di massa.

Cacciari sbotta perché viene interrotto: “Perché mi invita se parla sempre lei? L’informazione è parzialissima, mi informo navigando sul web. Non parlo di no vax! Parlo di immunologi!”

Ospite del programma sul tema dei vaccini Covid, Cacciari spiega: “Ricevo decine di messaggi da parte di scienziati, che mi dicono ‘siccome sei l’unico che fanno parlare in televisione su questi temi, vai e cerca di spiegare qualcosa. Ma non è il mio mestiere”. “Io, come sa, non invito i no vax nella mia trasmissione..”, ribatte la Gruber. E Cacciari si inalbera: “Ma cosa c’entrano i no vax? Sto parlando di immunologi, vuole i nomi e i cognomi? Vuole che le spieghi cosa dice il professore emerito dell’Università di Nottingham sui rischi del vaccinare i bambini?”, incalza.

Le parole di Cacciari sono state quindi duramente criticate dal giornalista Luca Telese, a sua volta in studio: “Non capisco perché offra copertura intellettuale ai mistificatori” ha detto Telese. La dura Replica del filosofo: “Io esercito solo il mio lavoro, che è quello del pensatore critico” ha ribadito Cacciari, che poi ha perso la pazienza con Lilli Gruber che tentava di interpretare una sua risposta. “Che cosa mi invita a fare se poi non mi fa parlare?”

