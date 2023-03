L’Assemblea Ordinaria della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (la “Banca”) è indetta in prima convocazione il giorno 29 aprile 2023 alle h. 8.30 presso la sede legale della Banca in Torre del Greco, Corso V. Emanuele 92/100, Palazzo Vallelonga ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2023 h. 8.30 presso l’Hotel Poseidon, Via Cesare Battisti, 80, (attuale Via M. M. Sasso n. 14) Torre del Greco, per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Determinazione del sovrapprezzo azioni e della misura degli interessi di conguaglio, ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

3. Informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione per l’anno 2022 e nuove politiche di remunerazione e incentivazione 2023.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina dei Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.







***

Diritto di intervento e di esercizio di voto in Assemblea

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire ed esercitare il diritto di voto coloro che:

a) risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione;

b) abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l’apposita “Comunicazione” che l’intermediario incaricato alla tenuta dei conti deve effettuare all’emittente. A detto obbligo non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in un conto presso la Banca.

La Banca provvede a far pervenire a ciascun Socio che abbia le proprie azioni iscritte in conto presso l’Istituto, un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l’esercizio del diritto di voto. Per i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso altro Istituto, il biglietto di ammissione verrà rilasciato previa esibizione dell’apposita “Comunicazione” dell’Intermediario incaricato della tenuta dei conti. Tutti i Soci che intendano prendere parte all’Assemblea devono far vidimare necessariamente tale biglietto, entro e non oltre giovedì 27 aprile 2023, presso la Sede Legale o le Filiali della Banca. Il biglietto di ammissione vidimato dovrà essere consegnato alla Banca il giorno dell’Assemblea, alla “Ricezione Soci”, operativa presso l’Hotel Poseidon dalle ore 8.00.

Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco

o dipendente della Società o di sua controllata. Le deleghe, compilate con l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo

svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci.

La delega potrà essere conferita mediante la seguente modalità.

Il Socio delegante dovrà indicare, sull’apposita delega predisposta sul modulo/biglietto di ammissione ricevuto, il nome del delegato con i dati anagrafici

dello stesso ed apporre la propria firma. Il modulo dovrà essere corredato da copia del documento di identità del delegante, in corso di validità.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale.

Maggioranze e votazioni

Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto Sociale, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

La candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento

candidature.

I candidati (Soci e non Soci della Banca) devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale, dalle disposizioni legislative e regolamentari e

dalla normativa di Vigilanza.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti dell’organo da nominare.

Il profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione è fissato nel documento sulla composizione quali quantitativa ottimale del

Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare, pubblicato sul sito della Banca (https://www.bcp.it/site/home/la-banca/investor-relations/

documento17012203.html).

Le liste per la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione devono essere depositate presso la sede Sociale entro le h. 17.00 del 11 aprile

2023, unitamente alla documentazione prevista all’art. 2 del Regolamento candidature. Le liste ricevute saranno messe a disposizione dei Soci, indicate

con numeri progressivi, presso la sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicate sul sito internet della Banca.

L’informativa, i documenti e i moduli fac-simile per la presentazione delle liste dei candidati amministratori saranno pubblicati sul sito www.bcp.it nella

Sezione SOCI>Assemblea dei Soci 2023.

Documenti per l’Assemblea

I documenti concernenti i punti all’ordine del giorno saranno resi disponibili ai Soci, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale nonché sul

sito della Banca www.bcp.it – in home page – nella Sezione Soci>Assemblea dei Soci 2023.

Della messa a disposizione di tale documentazione sarà data specifica comunicazione mediante diffusione di un comunicato pubblicato sul

meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” gestito da “Computershare” (www.1info.it).

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Mauro Ascione

Torre del Greco, 23 marzo 2023 p.