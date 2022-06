Il sindaco della città di Ercolano, Ciro Buonajuto, è andato a Washington per partecipare come unico sindaco dell’Unione Europea ad un summit dedicato alla democrazia e all’anticorruzione.

Democrazia e anticorruzione, quindi, al centro della riunione che si terrà in America. La scelta di far partecipare il sindaco della cittadina vesuviana nota al mondo per gli scavi archeologici è, sicuramente, legata all’attività che il primo cittadino porta avanti ormai da anni nel suo territorio.

Un lavoro, quello del primo cittadino cittadino di Ercolano, ormai noto sul territorio regionale ed italiano.

“Sono orgoglioso – dichiara Buonajuto – di poter raccontare e far conoscere negli States quello che abbiamo fatto ad Ercolano”.