E’ uno degli artisti più amati in Campania e molto apprezzato anche nel resto del Paese ed all’estero. Enzo Avitabile da oltre 40 anni con la sua Black Tarantella gira il mondo, si esibisce in posti poveri e posti ricchi.

Insieme alla sua Black Tarantella: Black per la musica afro americana e le musiche del mondo, Tarantella per la sua naturale dedizione alla musica napoletana; dalla tammurriata, ai bottari, da Pergolesi ai miei suoni e alle mie parole.

Come Avitabile spesso la definisce è “Qualcosa che nasce e diviene giorno per giorno nell’aspirazione di una musica totale”.

Attesissimi i suoi appuntamenti prossimi in Campania. Ecco quali sono:

– Lunedì 27 giugno 2022

ARIENZO (CE)

ENZO AVITABILE & black tarantella

Piazza Valletta h.21:30

– Giovedì 14 luglio 2022

CASERTA (CE)

ENZO AVITABILE bottari & black tarantella

Giardini Maria Carolina h. 21:30

– Mercoledì 27 luglio 2022

ALIFE( CE)

ENZO ABITABILE & black tarantella

Piazza XIX Ottobre h. 21:30 Ingresso libero.