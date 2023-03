L’AEC, Associazione Eco Culturale, presieduta dal biologo marino Michele Intoccia, nasce nel maggio del 2020 con l’dea di portare avanti la tutela ambientale e la promozione culturale, tramite attività volte alla sensibilizzazione alla rivalorizzazione e riqualificazione della propria città. Nell’arco di poco tempo l’AEC ha già al suo attivo molte lodevoli iniziative che hanno al loro centro i temi Ambiente, Cultura, Sostenibilità, Economia Circolare e Riciclo.

Ieri, domenica 12 marzo, abbiamo incontrato due giovani attivisti dell’Associazione, Alessia Intoccia e Davide Tatè ( Vicepresidente), in prossimità delle giostrine in via Calastro. “ Oggi siamo qui per l’ evento di Clean Up La Scala, allo scopo di mettere in atto un’azione di pulizia, riqualificazione ma sopratutto SENSIBILIZZAZIONE! Questo è ciò che facciamo durante i nostri eventi… Con la speranza che rimarrà un ricordo, un esempio nelle menti dei passanti, degli amici e dei familiari che ci hanno visto ripulire e sistemare un angolo della nostra città. Collaboriamo anche con alcune scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i più giovani”.







L’AEC è su Facebook/Instagram ed ha una sede associativa in via De Gasperi a Torre del Greco.

Marika Galloro